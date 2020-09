Nekrolog: Ove Nybø

Av Jørgen Skaug og Per Kartnes

Etter 62 års ekteskap sovnet Ove Nybø stille inn 17. august med Helgas hånd i sin.

Han var født 5. august 1931 på Selje prestegård. I 1938 flyttet han til Åheim, hvor hans far var blitt sokneprest i Vanylven. Bare 13 år gammel flyttet han hjemmefra for å gå på realskole. Deretter ble det gymnas på Volda. Han valgte videre Befalsskolen for Hærens Forsyningstropper i Bergen. Der fikk han gode kamerater som han tok godt vare på ved å stille seg i spissen for mange veterantreff, senest i 2019.

Likevel valgte han sivil løpebane, og etter eksamen fra Bedriftsøkonomisk Institutt i 1957 sikret han seg erfaring fra flere selskaper. I 1962 valgte han oljeselskapet Norske Fina AS, som var nyetablert i Norge. Der virket han i over 30 år innenfor økonomi og finans. Hans grundige innsats skapte gode resultater.

Han giftet seg med Helga i 1958. De bosatte seg i Asker og bodde der fra 1963 til 1997. Deres barn Dag og Elisabeth opplevde et godt hjem og ikke minst en usedvanlig velstelt hage. Pensjonisttilværelsen ble på Lier. En velstelt have og stor gjestfrihet preget fortsatt heimen.

Ove var et aktivt medlem av Den Norske Frimurerorden fra 1960 og livet ut. De runde år ble alltid skikkelig feiret i Frimurerlogens festsaler i Drammen. Slekt og venner kan nå minnes mange hyggelige markeringer.

Hans store hobby var slektsforskning og kartlegging av familiens røtter. Det var et arbeid som hans nærmeste vil få stor glede av både nå og i fremtid.

Vi hilser til Helga og Nybøfamilien! Som tidligere kolleger sier vi takk for følget til en fin kar.