Nekrolog: Ragnhild Utgaard Nordahl

Av Anne Øverlie, på vegne av venner og kolleger ved Høyskolen Diakonova, VID vitenskapelige høyskole.

Ragnhild Utgaard Nordahl døde brått 7. oktober, 71 år gammel. Hun var utdannet sykepleier fra Statens sykepleierskole i 1973. Hun fullførte en pastoral-klinisk utdanning på Lovisenberg sykehus og veiledning på Diakonhjemmets høyskole i 1997. Hun hadde bred klinisk erfaring før hun tok hovedfag i pedagogikk på Høyskolen i Akershus. Deretter gikk hun rett inn i en studielederstilling for bachelorutdanningen i sykepleie på Diakonova. I 2011 overtok hun programansvaret for videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdommer. Hun ledet studiet med sterkt engasjement og brennende iver for faget.

Ragnhild var respektfull og hadde sterk faglig og personlig integritet. Hun delte raust sine kunnskaper og var alltid til stede i situasjoner og samtaler. Hun viste genuin interesse for både studenter og kolleger. Ragnhild hadde en sterk forankring i sin kristne tro og inkluderte mennesker i sitt nettverk uavhengig av livssyn. Hun så når folk hadde det krevende, og hun var uredd i møte med andre menneskers utfordringer i livet. Hun levendegjorde på denne måten høgskolens verdigrunnlag.

Når Ragnhild hadde behov for alenetid, søkte hun frihetsfølelsen på motorsykkelen eller reflekterte over livet på pilegrimstur til Santiago de Compostela. Med kolleger hadde hun flere turer i inn- og utland, og i oktober var det planlagt tur til Trondheim. Den turen vil gjennomføres med minnene om Ragnhild i tankene. Vi er takknemlige for alle stunder med inspirerende samtaler, latter, mat og drikke. Det er ufattelig at Ragnhild ikke er med oss mer.

Ragnhild var farmor med stort engasjement og gledet seg nå også over å skulle bli mormor. Våre tanker går til Ragnhilds mann Arne, barna Birte og Frode med familier, farmorbarna, stebestemorbarna, kommende mormorbarn, søster og bror.