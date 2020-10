Nekrolog: Øistein B. Larsen

Av Tor Bergstrøm, Trond Eie, Per Dag Gundersen, Kai B. Isnes og Rolf Nilsen

Nekrolog

Nå nettopp

Vår gode venn gjennom mange år sovnet stille inn hjemme i Holmestrand 10. oktober, 72 år gammel.

Vi ble kjent med Øistein på NHH i 1968, og han ble en naturlig del av «Telemarksgjengen» som besto av unge lovende studenter fra Skien/Porsgrunnsområdet. Studenterlivet var en herlig tid med mye gøy i tillegg til alvoret, og Øistein var en viktig venn i denne tiden.

Etter eksamen ble Øistein produktsjef i Collett Marwell Hauge-konsernet. Han hadde en sentral stilling i Porsgrunds Porselænsfabrik før han endelig endte opp som leder, medeier og senere eneeier i den norske delen av blomsterkjeden Buketten. Øistein hadde stor suksess med sitt blomsterengasjement. Han ble en nær venn av selskapets svenske eier, Bengt Nygren. Selv om han solgte seg ut av kjeden for noen år siden, drev han inntil i forfjor gartneri og sesongutsalg på Øverland gård i Bærum.

Etter NHH-tiden lå dessverre Telemarksgjengen i dvale i flere år, men for snart ti år siden tok Øistein initiativet til en reunion. Dette ble en kjempesuksess, og gamle minner ble revitalisert. Vi kalte oss Pokerlauget, da vi gjenopptok pokerturneringene fra studietiden. Vi møttes regelmessig og fartet til Risør, Gaustablikk, Breviksfjorden, Hovden, Marbella og hjemme hos den enkelte. Svært ofte hadde Øistein med seg gitaren for hyggelig visesang. Vi vil savne ham på våre fremtidige sammenkomster. Vi er evig takknemlige for Øisteins initiativ!

Øistein var den sprekeste av oss alle. Vasaloppet, Marcialonga og Birken var naturlige milepæler. Det føles derfor urettferdig at han skulle bli rammet av kreft, som han kjempet tappert mot i nærmere to år.

Våre tanker går til hans kjære familie med Grete i spissen. For henne og døtrene Gry og Anette med svigersønner og barnebarn vil savnet være stort. Vi lyser fred over Øisteins minne!