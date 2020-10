Nekrolog: Bjørn Gullaksen

Av Egil Myklebust

Bjørn Gullaksen døde etter et kort sykeleie 10. oktober, 76 år gammel.

Han dro fra Bergen - med grunnlaget lagt for en varig tilhørighet - til Oslo for å bli jurist. En sommerjobb som reiseleder hos turoperatøren Winge fikk varig innflytelse videre. Den profesjonelle kursen ble lagt om fra jus til reiseliv, og i det private liv førte møtet med kollega Nina til et livslangt ekteskap.

Han ble hentet inn som leder av det nye SAS-hotellet i Oslo. Det var byens første kjedeeide storhotell, så han ble en sentral person i den norske hotellnæringen. Regionansvar for den raskt voksende SAS-kjeden i Norge gjorde ham til en viktig aktør i reiselivet i hele landet.

Han var bransjens representant i Norsk Arbeidsgiverforenings arbeidsutvalg midt på 80-tallet. Han var sentral i prosjektgruppen som planla etableringen av NHO. Ved stiftelsen i 1989 ble han den første visepresident for servicenæringene i NHO.

Sammen med den amerikanske hotelloperatøren Carlson vokste SAS raskt i Europa under varemerket SAS/Radisson. Bjørn overtok regionansvaret for Norden og det østlige Europa mens han var stasjonert i Brussel. I 1997 flyttet han til USA og ble leder av Carlson-gruppens globale varemerker: Radisson og Regent. Bjørn hadde betydelige strategiske egenskaper. Samtidig hadde han fingeren på pulsen med sin erfaring som daglig leder av store hoteller. Med ro og handlekraft var veien kort fra tanke til handling, og det preget hans internasjonale karriere.

Hotell-ledere lever i glidende overganger fra jobb til den private sfære. Kravene om tilgjengelighet er store. Med Nina som støttespiller fant de to likevel anledning til å samle sine venner til hygge og felles gleder rundt bordet. Mine tanker går til Nina, to sønner og deres familier.