Nekrolog: Gaute Lervik

Vår kjære venn og kollega Gaute Lervik gikk bort 27. oktober 2018, bare 42 år gammel. Han kom inn i livet vårt som en trivelig og omgjengelig studiekamerat, kollega og venn. Vi jobbet sammen i mange år i oversettingsfirmaet INK, der Gaute var en sentral person og en positiv kraft. Han var en ekte fagperson, veldig kvalitetsbevisst og kunnskapsrik. Dessuten bidro han ofte og gjerne med tørre ordspill og annen språklig humor. Gaute var hyggelig og rask til å hjelpe andre. Som regel hadde han et lurt smil om munnen, men når han en sjelden gang ble skikkelig irritert, kunne det komme et inderlig «Makan!»

Vi skjønte tidlig at Gaute var nært knyttet til hjemstedet, foreldrene og søsknene. Ønsket var å flytte tilbake til Valderøya med tid og stunder. Han var oppdatert på alle mulige tekniske innretninger. Han var glad i quiz, fotograferte mye, danset salsa og var opptatt av musikk og språk. Han var veldig glad i England og engelsk litteratur og kultur. Interessefeltet var bredt. Gaute stilte alltid opp i sosiale sammenhenger og var ikke redd for å prøve noe nytt. Han var samtidig en reflektert person som man kunne snakke med om det meste.

Da Gaute traff Anne-May, var det åpenbart for alle at dette var den store kjærligheten, og alle brikker falt på plass. Bryllup og to nydelige unger fulgte. Gaute var veldig stolt av familien sin. Det var et stort sjokk da Gaute fortalte om sykdommen sin, men vi trodde nok alle at det ville gå godt. Det er ufattelig trist og meningsløst at Gaute nå er borte. Vi var mange som var glade i ham, og han vil aldri bli glemt. Vi savner deg, Gaute.