Nekrolog: Jakob Anton «Jak» Jervell

Av Sverre Ur, Bjørnar Allgot, Trond Geir Jenssen og Kåre I. Birkeland, Diabetesforbundet

Nekrolog

Nå nettopp

Vi har mistet en diabetespionér – en fabelaktig lege, en mangeårig drivkraft innen utviklingen av diabetesbehandling og egenbehandling. Jak døde 31. juli, 88 år gammel. Han var en pådriver for å fremme faget nasjonalt og internasjonalt, en dyktig kunnskapsformidler, ildsjel og en god venn.

Jak hadde en lang karriere og rakk å utrette mye. Han jobbet som overlege og professor i endokrinologi på Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Han var aktiv ved Norsk Diabetikersenter. Fra 1994 til 1997 hadde han den prestisjetunge rollen som president i den internasjonale diabetesføderasjonen. I 2009 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Jak var en høyt verdsatt underviser i hormonsykdommer blant studentene. Han la stor vekt på pasientens perspektiv. Han hadde også en usedvanlig evne til å engasjere helsepersonell for diabetessaken. I dag behandler ikke bare disse unge legene og sykepleierne pasienter, de arbeider også aktivt for diabetessaken i nært i samarbeid med pasientene, slik Jak mente det var viktig å gjøre.

Jak har gjort en betydelig innsats for alle med diabetes. I flere år var han med å arrangere sommerleir for barn og unge i regi av Diabetesforbundet. Jak var også medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet i en årrekke, fagredaktør for bladet Diabetes og ekspert ved veiledningstjenesten Diabeteslinjen.

Jak var varm og jordnær. Han forsto tidlig at selv om de som har diabetes, har samme diagnose, trenger de ulik opplæring og behandling. Diabetesforbundet har mistet en sann medspiller i livene til alle med diabetes – og det medisinske fagmiljøet har mistet en viktig pådriver for ny kunnskap.

Vi takker Jak for hans betydelige innsats for diabetessaken i Norge. Våre tanker går til Jaks nærmeste familie.