Nekrolog: Øyvind Martin Nordli

Av Øyvind Lundberg Nilsen

Nekrolog

7 minutter siden

Det var med sorg jeg mottok beskjeden om at min gode venn Øyvind Nordli døde fredag 14. august, 74 år gammel. Han vil bli savnet.

Denne undrende, rolige fyren som jeg traff første gang i 1988 på en jazzkonsert i Sylling med Magnolia Jazzband. Mannen som introduserte meg for peanøtter og lakrisbåter på fredager. En velvillig handyman, en som hjalp til med tak, vegger og alt annet det trengtes hjelp til. En ypperlig turvenn på mang en liten reise, som den vi hadde til Järna, antroposofiens arnested i Skandinavia.

Hjemmet til Øyvind og Grete har vært et sånt hjem der det går an å bare komme innom uten å ringe på forhånd. Øyvinds lune og trygge humor var fast velkomstkomité. Han var et menneske som så meg, som aksepterte meg som jeg var. Det har betydd mye for meg.

Øyvind hadde et stort samfunnsengasjement og var alltid nysgjerrig på menneskene rundt seg. Han var en yndet gjest og samtalepartner i både store og små lag.

De siste årene var han en aktiv del av Gretes livsverk: Klokkergaarden kultur- og naturbarnehage. Øyvind kjørte og hentet mennesker og varer, hadde ansvaret for regnskapet og var en trygg kulisse. Og som alltid snakket han interessert og ordentlig med både små og store mennesker.

Jeg minnes Øyvind med varme og dyp takknemlighet. Mine tanker går til Grete, barna og barnebarna.

Vi skal fortsatt spise peanøtter og lakrisbåter i Lammers gate.