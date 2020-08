Nekrolog: Even Svelland

Av Pus og Leif Nybø

Nekrolog

Nå nettopp

En venn er gått bort. Tilbake står vi – hans venner – fattigere, men rike på minner. Even døde 12. august, 80 år gammel. Han ble født på Strømmen og vokste opp på Tynset der familien drev Tynset gjestgiveri, senere Svellands kro.

Gjestgiveriet dannet grunnlaget, og et engasjement som resepsjonist på Vic Hotell Porsgrunn i 1959 ble starten på en lang og interessant karriere innenfor hotell- og restaurantbransjen. Der møtte han Norveig, hans hustru og følgesvenn livet ut.

Målrettet hentet han ideer og bygget kompetanse fra datidens mest fremgangsrike hoteller og restauranter i inn- og utland. På begynnelsen av 70-tallet bød det seg en mulighet. Med Ustaoset høyfjellshotell, «1000 meter over hverdagen», var porteføljen av egeneide bevertningssteder fulltegnet.

Even var en foregangsmann i å utvikle nye konsepter. Store konferanser på høyfjellet, innovativ markedsføring og selveide leiligheter i tilknytning til hotellet var noen av ideene som ble realisert. Han var en av idéhaverne og en viktig bidragsyter til Skarverennet. Ikke overraskende var han aldri deltager selv. Som i mange andre sammenhenger var han tilretteleggeren.

Tiden på fjellet satte sine spor yrkesmessig og menneskelig. Arbeidsinnsatsen var enorm. Gevinsten var et unikt kontaktnett fra begge sider av fjellet og sterke minner. Even fortsatte å være yrkesaktiv helt til det siste.

Han gikk aldri på akkord med sin skikkelighet og kvalitet i arbeidet eller i omsorgen for sin familie og venner. Gleden over et godt måltid og deilig drikke i gode venners lag tok aldri slutt. Vi vil minnes Even som en omsorgsfull og lojal person med høy integritet.

Våre tanker er hos barna Joe, Unn, Siw og Tor, og hos Norveig som har mistet sin kjæreste, ektefelle og arbeidskamerat gjennom mer enn 60 år.