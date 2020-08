Nekrologer: Ulla Uberg

Nekrolog

30 minutter siden

Av Arne Benjaminsen, John Skogen og Leif Johnny Johannessen

Inger Hjørdis Ulla Uberg, kurator for Universitetet i Oslos kunstforvaltning, døde 6. august, 66 år gammel.

Ulla var utdannet cand.philol. med hovedfag i kunsthistorie. Da hun begynte som kurator, hadde hun lang erfaring fra kunstforvaltning, blant annet som intendant ved Christiansands kunstforening og Sørlandets Kunstmuseum, og leder for Norske Kunstforeningers Landsforbund.

UiOs kunstsamling har over 1600 ulike verk. Det er skulpturer, portretter, malerier og grafikk – og de kjente Munch-maleriene i Universitets aula. Med sin unike kombinasjon av fagkunnskap, organisatorisk talent, arbeidskapasitet, formidlingsevne og livsglede formet Ulla raskt stillingen. I dag er har kunstforvaltningen en dypt respektert og anerkjent posisjon ved UiO. Arbeidet hennes ble også til inspirasjon for andre forvaltere av offentlig kunst.

Ulla var alltid blid, raus, tydelig og fargeglad til stede med et stort fokus på formidling. Hun gjennomførte stadig omvisninger for offisielle gjester, nye ansatte og studenter. I mange år hadde hun en fast spalte i Uniforum hvor hun viste og forklarte kunstverk på UiO for å øke opplevelsen av dem.

Da aulaen ble restaurert i 2011, ledet Ulla arbeidet med sikring og konservering av Munchs verker. Hun deltok også aktivt i kunstnerisk utsmykning ved nye byggeprosjekter. Her kan spesielt nevnes hennes bidrag til både Ole Johan Dahls hus på Blindern i 2011 og nå sist Domus Juridica i sentrum som åpnet i januar 2020.

Vi er mange som føler et stort tomrom etter at Ulla gikk bort så altfor tidlig. Hun vil bli dypt savnet. Vi er glade og takknemlige for at vi fikk lov til å bli kjent med henne.

Ulla etterlater seg mann og en datter. Våre tanker går til hennes flokk, som hun så ofte snakket varmt om.

Av Helga Sagsveen og Frode Meinich

Inger Hjørdis Ulla Uberg døde av kreft 6. august. Det levende mennesket Ulla er død. Hun hadde så mye hun ønsket å gjøre, men ble bare 66 år.

Ulla kom til Universitetet i Oslo som kunstforvalter i 2004. Vi som var med på å ansette henne, er takknemlige og imponert over hva hun utrettet på disse 16 årene. Ulla var en egen institusjon med en ufattelig energi. Hun var entusiastisk, blid og alltid faglig og profesjonell. Hun var en lagarbeider. Tidlig arrangerte hun foredraget «Kunst eller plage» for å skape bevissthet om UiOs utallige kunstverk for dem som til daglig driftet universitetets bygninger. Slik ble hun kjent og populær.

For oss som arbeidet med henne til daglig, var hun en inspirasjon. Hun elsket UiO, kunsten, men også arkitekturen og menneskene. Ulla systematiserte og registrerte, sikret kunsten og fikk restaurert store og små verker. Ikke minst formidlet hun i en uendelig rekke foredrag og artikler. Hun ble en glimrende ambassadør for Universitetet i Oslo.

Ulla deltok også i store bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Hun var den selvfølgelige prosjektleder for den omfattende restaureringen av de uerstattelige Munch-maleriene i aulaen. Det var kanskje det mest risikable kunstprosjektet i Norge siden maleriene ble skåret ned under krigen. Sammen med Statsbygg fant Ulla og de prosjekterende kreative løsninger. I en stor operasjon ble maleriene, som var limt til ustabile plater på opptil 45 m², sikret og løftet ut gjennom en ny port i gavlen. Midt på natten ble de transportert til hemmelig sted for rensing.

UiOs kunstsamling er samlet gjennom over 200 år. Ullas fagkunnskap og profesjonalitet har sikret samlingen for fremtiden.

Vi vil savne Ulla! Våre tanker går til Inger og Magnar.