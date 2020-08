Nekrolog: Jarl Rasmussen

Av Arne Dalseng

Nekrolog

Nå nettopp

En av storkjøkkenbransjens mest markante personer sovnet stille inn 6. august, 80 år gammel.

Jarl Rasmussen ble utdannet kjølemontør tidlig på 1960-tallet, men han hadde også kvaliteter som tegner, konstruktør, oppfinner og produktutvikler. Ikke minst var han dyktig innen markedsarbeid, salg og gjennomføring av prosjektleveranser.

Rasmussen utviklet og satte i produksjon elementbygde kjølebenker og kjøleskap for bruk i storkjøkken. Nytt og moderne kjøleutstyr ga helt nye muligheter for god og rasjonell oppbevaring. De nye kjøleproduktene ble en suksess.

På slutten av 1960-tallet begynte han som salgssjef hos Pewal Catering utstyr AS. Etter hvert ble han aksjonær. I 1987 flyttet han til Hamar og ble salgssjef og aksjonær i Frost Team AS. I 1998 inngikk Frost Team i den norske avdelingen av det finske konsernet Hackman Metos. Rasmussen arbeidet som salgssjef i Metos AS til han ble pensjonist. Etter oppnådd pensjonsalder ble han benyttet i prosjektplanlegging, som mentor og annen bistand inntil Alzheimer-sykdommen gjorde det umulig å fortsette.

Rasmussen var en av de aller fremste representanter for den norske storkjøkkenbransjen gjennom et langt arbeidsliv.

Han hadde alltid stor interesse for sport og friluftsliv. I yngre år var han turner og skøyteløper. Senere var han mangeårig leder av Oslo Idrettslag, internasjonal dommer i synkronsvømming og aktiv golfspiller med priser nasjonalt og internasjonalt. Han var æresmedlem i Atlungstad Golfklubb. I alle år var han aktiv i Hamar Rotary Klubb.

En hedersmann, god kollega og familiemann er gått bort, og han etterlater seg kona Lajla, datter Jorunn, barnebarn og oldebarn. Jeg lyser fred over hans minne.