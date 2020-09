Nekrolog: Vidar Thue-Hansen

Av Arne Auen Grimenes, Cecilia Futsæther, Espen Olsen, Hans Ekkehard Plesser, Jan Kåre Bøe og Signe Kroken

NMBU/Håkon Sparre

6 minutter siden

Vidar Thue-Hansen gikk bort 30. juli, 76 år gammel.

Han var fysiker fra Universitetet i Oslo med kjernefysikk som spesialfelt. Sommeren 1968 ble han vitenskapelig assistent ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU). Vidar fikk etter hvert ansvar for undervisning i hydrodynamikk, elektronikk og meteorologi. I 1983 ble han utnevnt til professor av Kongen i statsråd, som en av Norges siste embetsprofessorer.

Vidars forskningsområde ble landbruksmeteorologi, et felt der han etterlater seg en omfattende og verdifull forskningsproduksjon. Han gjorde en stor innsats for å utvikle NMBUs meteorologiske målestasjon til en viktig ressurs for universitetet og klimaforskning. Vidar var aktiv forsker helt til det siste og hadde nettopp publisert en vitenskapelig artikkel – og hadde begynt på en ny!

Vidar huskes fordi han var sentral i utviklingen av landbrukshøgskolen NLH til universitetet NMBU, i kraft av sitt virke som prorektor, instituttbestyrer og medlem av universitetsstyret. På 1990-tallet var Vidar drivkraften bak å opprette Institutt for tekniske fag og etablere sivilingeniør- og cand.scient.-studiene på Ås. Disse studiene ble en umiddelbar suksess med stor søkning og fornøyde studenter og arbeidsgivere, slik at Fakultet for realfag og teknologi i dag er NMBUs største.

Vidar var et varmt og sosialt menneske som var levende opptatt av studenter og studier. Han var en jovial og humoristisk fyr som hadde lett for å komme i kontakt med sine medmennesker. Han var også en ambisiøs og målrettet mann som hadde klare mål med sitt arbeid. Vidar har satt dype spor på NMBU og vil bli dypt savnet av sine kolleger.