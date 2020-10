Nekrolog: Arvid Øia

Av Olav Høva Næss

Arvid Øia døde 28. september, dagen etter at han fylte 74 år. Arvid var Kongsbergs desiderte beste tennisspiller gjennom tidene.

På grusbanen ved Tislegård hadde Arvid spilt siden han var en liten gutt. Det var hans hjemmebane, og jeg tviler på om han noensinne tapte en kamp der. Dersom vi andre i klubben tok games fra Arvid, var dagen reddet. Et sett var nærmest utenkelig – for ikke å snakke om å vinne!

Arvid var et stort balltalent og kunne sikkert blitt god i mange idretter, men valget falt på tennis. På sitt beste var han ranket som nummer 20 i landet. I lag-NM visste vi i Kongsberg tennisklubb at vi hadde to seire før kampene startet: Arvids singlekamp og doublen (som oftest med Thor Eivind Kallerud som partner). Arvids største styrke var det taktiske. Dersom en kamp gikk til tre sett, var det nærmest håpløst å ta det siste settet fra ham. En gang avgjorde han kampen i det siste settet slik. Motstanderen, ranket nr. 5 i Norge, kastet racketen i frustrasjon. Han trodde nok ikke at han skulle tape for en spiller fra Kongsberg!

Arvid var også en lidenskapelig fisker. Han likte seg spesielt i Lågen, og utallige ørreter har han dratt opp der. Særlig likte han seg i nærheten av Numedal kro, gjerne i selskap med Tor Aas, landslagstreneren fra Drammen.

Arvid ringte meg for 4–5 år siden og fortalte at han hadde fått kreft. Han var naturligvis preget av det, men hadde likevel god livskvalitet i mesteparten av den tiden. Sommeren for to år siden møttes vi i Risør. Vi spilte og koste oss som i gamle dager. Da vi snakket sammen sist, var han tydelig merket av sykdommen. Han fortalte at han hadde fått 1–4 år av legen, og nå var han allerede inne i det fjerde.

Nå er det altså slutt. Arvid Øia har slått sitt siste serveess og fantastiske slica backhand. Takk for mange flotte stunder på banen!