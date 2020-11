Elly Britt Aall

Av Anne Kirsti Ruud, Gro Ottosen og Karin Haarberg Aas

Nekrolog

Vår kjære venninne Elly Britt Aall døde 13. oktober, 71 år gammel.

Vi ble kjent med Elly som kollega ved en landsomfattende, klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandlingsarbeid. Den startet i 1989 og varte i tre år. Utdanningen handlet om barna og familiene som trengte hjelp, men det var også fokus på oss som hjelpere. Dette inkluderte et gruppearbeid hvor vi skulle samtale om og bearbeide private og intime temaer. Sammen utgjorde vi fire Oslo-gruppen. Vi fortsatte å møtes også etter endt utdanning.

I over 30 år har vi møttes cirka fire ganger pr. år med samme struktur for samtalene: Vi legger frem et tema etter tur og har gruppens totale oppmerksomhet helt til nestemann får ordet. Etter hvert fikk gruppen det beskrivende navnet Rundegruppa. Vi tar opp vansker vi står i, såre livstemaer eller vi deler opplevelser og gleder. Hver får respons fra de andre, og gjennom så mange år har dette skapt en atmosfære av tillit, støtte, utfordrende refleksjoner og nærhet, ikke så ulikt en terapeutisk prosess.

Vi er blitt kjent med Elly som en raus og varm person. Hennes mangfoldige livserfaring, humor, lekenhet og ståpåvilje preget stemningen. Hun var kunnskapsrik og utstyrt med en meget god hukommelse. Hun var kreativ, opptatt av kunst og litteratur og kunne flere språk. Som klinisk sosionom og familieterapeut var hun opptatt av de mange barna og familiene hun møtte i BUP. Hun viste et sterkt engasjement og dyp interesse.

Elly satt i rullestol, og samtidig var hun en høyreist, vakker kvinne med sterk utstråling, et varmt smil og et glimt i øyet.

Rundegruppa hadde sitt siste møte hos Elly i september og planla nytt møte i november. Vi står ribbet igjen etter Ellys bortgang og er takknemlige for å ha fått være hennes venninner.