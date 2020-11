Nekrolog: Lars Håkonsen

Av Helge Kaasin, USN og Karl Gunnar Sanda, Telemarksforsking

Lars Håkonsen døde av kreft 7. oktober, bare 54 år gammel. Lars etterlater seg et stort tomrom både som lærer, kollega og venn.

Med en fersk doktorgrad i samfunnsøkonomi begynte han som forsker ved Telemarksforsking i 1998. Han hadde en egen evne til å sette seg inn i de forskjelligste fagområder og var en høyt respektert akademiker. Høsten 2002 ble han ansatt som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved det som da var Høgskolen i Telemark, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han hadde sitt daglige virke på campusen i Bø, men beholdt hele tiden bistilling som seniorforsker ved Telemarksforsking.

Han bidro i en rekke forskningsrapporter. Han publiserte artikler i norske og internasjonale tidsskrifter om alt fra skatt og kommunal tjenesteproduksjon til barnehagesubsidier og kulturpolitikk. Hans fagkompetanse gjorde at han ble bedt om å være medlem i flere offentlig utvalg, nå sist i det regjeringsoppnevnte inntektssystemutvalget.

Lars var en humørspreder. Spilloppene og påfunnene hans kom på de mest uventede tidspunkt og kunne ta overraskende former. Han var en viktig bidragsyter i det å skape godt arbeidsmiljø på universitetet og Telemarksforsking. Studentene satte også svært stor pris på Lars som foreleser og veileder.

Bø-samfunnet har også mye å takke Lars for – ikke minst for at Bø i dag har en topp moderne skiskytterarena. Etter denne innsatsen ble han hedret som «årets bøhering».

Lars var klar til å ta det neste steg i sin akademiske karriere – å bli professor. Han var imidlertid tydelig i sine prioriteringer: familien aller først. Lars var en kjernekar som aldri lot noen i stikken, og vi savner ham dypt.

Lars etterlater seg ektefellen Nina Fagerheim Håkonsen og barna Eira Kristine og Magnus.