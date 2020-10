Nekrolog: Anne Beth Østring

Av Birger Bye med familie

Anne Beth Østring ble født 28. november 1944 og døde etter et rikt liv 8. oktober 2020.

Da hun ble født, var hun så svak at mange så det som et under at hun vokste opp, men det gjorde hun til gagns.

Hun levde et rikt og tilstedeværende liv. Hun giftet seg med sin Bjørn Kristian og fikk to flotte barn, Leif og Line, seks barnebarn og et oldebarn.

De var en reiseglad familie, og da Anne-Beth hørte om slektninger i Alaska, ble det mange turer over dammen. Men de største gledene fant Anne-Beth på hytta Tittinn på Roa. Hun elsket å samle venner og familie der til selvfanget kreps og sprøstekt abbor til frokost. Dessuten var hun glad i å gå turer i området både for å plukke blomster og sopp. Anne-Beth var en unik omsorgsperson, holdt kontakten i familien og tok vare på alle rundt seg.

Vi er mange i tillegg til nærmeste familie som har bare gode minner om Anne-Beth.

Vi lyser fred over hennes gode minne. R.I.P.