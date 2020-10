Nekrolog: Kristin Bredal Berge

Av Hilmar Lunde

Da vi i fjor var samlet til 25-årsjubileumsfest for NaKuHel, slo det ned som en bombe: Kristin har fått kreft og kunne ikke møte. Nyheten kastet et alvor over festen, men alle fikk sendt en videohilsen, og så tenkte vi: Kristin er så sterk. Hun vinner kampen.

24. oktober døde hun, 59 år gammel.

Kristin var daglig leder for Stiftelsen NaKuHel i Asker, en møteplass med ulike aktiviteter innen natur, kultur og helse. I noen år arbeidet jeg tett med Kristin som styreleder. På besvarelsen av mine mailer, kunne jeg se at midnattstimen og nattetimer generøst ble brukt til fordel for NaKuHel. Og slik har det fortsatt frem til i fjor høst.

Akronymet GLA’I (Glede, Langsiktighet, Aktiviserende, Inkluderende) er et egnet verdimotto for NaKuHel-virksomheten. Aktivitetene og ikke minst væremåten skulle være gledebringende, aktiviserende, virke langsiktig og være inkluderende. Ikke minst passet akronymet på Kristin selv. Aldri har jeg møtt noen med mer positiv energi eller større evne til å være inkluderende.

De fleste av oss kan svare: Godt forslag, men har du tenkt på sånn og sånn. Det er bestandig en «men». Dette aberet ar aldri hos Kristin. Hun levde etter: Er du positiv selv, kommer det positivitet tilbake. Og så sterk hun var. Hun sto ut nedturene som ingen annen. En gang da det buttet, og jeg kanskje hang med nebbet, sa hun: Husk vi er langrennsløpere. Vi er seige.

Til slutt måtte hun bøye under for en annerledes motstand. Hun som var så nærværende er ikke lenger her. En nesten umulig tanke for oss på NaKuHel, men naturligvis mest for familien. Tankene går til dem.

Når jeg tenker på hva hun har stått for, er det nesten uunngåelig å tenke på Nordahl Griegs dikt til de som blir igjen. Jeg tror hun har lagt igjen et budskap til oss: Ta alt i beste mening og hold ut.