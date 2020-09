Nekrolog: Trygve Ballari

Av Astrid og Johs. Kalvemo

Nekrolog

Nå nettopp

Ja, det er med sorg vi har mottatt melding om at Trygve Ballari døde 1. september, 84 år gammel.

Han var født i Nedre Tana – Vuolle Deanus. Under oppveksten fikk han merke fornorskningen i sin hjemkommune. Moren var fra Karasjok, mens faren var tanaværing med røtter fra Rovaniemi i Nord-Finland. Av en søskenflokk på 10 var Trygve eldst. Fort innså han behov for utdanning. Trygve var en av de første samiske sosionomene. Han fikk utdanningen sin ved Norges kommunal- og sosialskole i Oslo. Her bør det nevnes at Trygve hadde to søstre som tok samme utdanning som han.

Etter endt utdanning startet han sin karriere ved Rikstrygdeverket i Oslo. Senere dro han og hans frue Ellen nordover. Som nyutdannet sosionom ble han i hjemfylket ansatt som sosialsjef for kommunene Sørøysund og Kvalsund. Senere flyttet de til Alta, hvor Trygve ble sosialsjef. Også Ellen var sosionom. Hun fikk jobb innen sosialsektoren på de fleste steder hvor Trygve hadde ledende stillinger. I flere år var Trygve ansatt som sosialkonsulent på fylkesplan i Finnmark. Med sin innsikt i samiske forhold var Trygve en stødig rådgiver for samiske kommuner.

Etter Trygves innsats i Finnmark flyttet han og fruen til Larvik, hvor han ble ansatt som sosialsjef. Nå i sommer da vi passerte Larvik, hadde vi en kafferast hos dem. Ja, det ble vår siste nostalgistund.

Vi vil minnes Trygve som en rolig og redelig stammefrende. Vi deler sorgen med Ellen og døtrene Ellen Margrethe og Kirsten.

Hvil i fred, Trygve.