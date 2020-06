Nekrolog: Tina Jakobsson

Tina Jakobsson ble bare 47 år. Hun døde uventet fra oss 29. april og etterlot seg et gapende tomrom. Hvordan vil livet uten Tina bli? Det er vanskelig å forestille seg. Hun har alltid vært der sammen med oss – gjennom skolegang og tidlig voksenliv, forelskelser og kjærlighetsbrudd, bryllup, fødsler, gleder og sorger.

Tina reiste mye og hadde lengre opphold i Frankrike, India, USA og Palestina bak seg. Hun var nysgjerrig på livet og på menneskene hun møtte. Derfor fikk hun også venner overalt: i oppvasken på restauranten i Paris der hun arbeidet som servitør, blant iskremselgerne i Little Italy der hun tok seg jobb for å få mer ut av New York-oppholdet, og blant gjestene i onkelens kafé på Youngstorget i Oslo. Strøjobbene og utenlandsoppholdene var med på å strekke studietiden ut slik at Tina fikk tid til å lære seg å spille gitar, til å lese Les Misérables på originalspråket og til å oppleve Taj Mahal og Graceland.