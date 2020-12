Kari Rolfsen

Nekrolog

Nå nettopp

Av Ebba Moi, styreleder Norsk billedhoggerforening

Den 8. desember gikk tegner, grafiker, maler og billedhugger Kari Rolfsen (1938) ut av tiden. Hun var en av pionerene i norsk kvinnebevegelse. Rettigheter som idag er en selvfølge var hun med på å kjempe frem, på 70-tallet. Hun var også en av grunnleggerne for det kvinnepolitiske tidsskriftet Sirene i 1973. Bladet har vært med på å forme den norske feminismen og offentligheten i langt større utstrekning enn vi i dag er bevisst over.

Hun har hatt en rekke tillitsverv. Blant annet i Bildende Kunstneres Styre, Norsk Billedhoggerforening og Unge Kunstneres Samfund. Her kjempet hun for kvinners anerkjennelse som yrkesaktive kunstnere.

Kari Rolfsen ble utdannet ved Statens Kunstakademi under Per Palle Storm, ved Accademi De Belle Arti i Italia, Kunstakademiet København og Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo. Hun var aktiv og samfunnsengasjert inn i det siste, og nølte aldri med å gå inn i aktuelle debatter. Hun bidro med kritiske, humoristiske kommentarer eller tegninger. Da Atelierkomiteen opprettet kommunale kunstneratelierer på Trafo og Frysja i Oslo på 70-tallet, var Kari Rolfsen med og kjempet for å bedre kunstnernes kår.

Som kunstner var hun opptatt av bevegelse. Fremst i form av hverdagsnære menneskeskildringer, blant annet med portretter av ulike kvinneskikkelser: Gamle damer, mødre, gravide, innvandrere, historiske kvinner, dansere og folkemusikere. Hun trakk på sitt vis frem kvinner og deres liv og virke for samtiden. Hun utførte arbeider i bronse, tre, betong, epoxy, isopor og stoff. Hele tiden eksperimenterte hun med nye materialer og muligheter. De siste årene tegnet hun med sin Ipad som verktøy, og var særdeles aktiv på Twitter med sine satiriske tegninger og samfunnskommentarer.