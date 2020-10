Nekrolog: Göran von Knorring

Av Anders Johansson

Göran von Knorring døde 21. september etter lang tids sykdom. Han ble 76 år gammel.

Som 16-åring dro Göran fra Dalarne til Stockholm. Han studerte etnologi og hadde en særlig interesse for militær kulturhistorie. Han engasjerte seg fremfor alt i Norges motstandskamp under andre verdenskrig.

Han avsluttet karrieren ved Centrum för Näringslivshistoria i Bromma etter å jobbet blant annet ved Riksarkivet.

Hans viktigste bok er Utan kvinnorna hade det inte gått. Norge-Sverige 1940–1945 (2008). Etter flere år med forskning og intervjuer løftet han frem en lang rekke kvinnelige veteraner som hadde gjort viktig, men bortgjemt innsats i frihetskampen mot Nazi-Tyskland. Rundt 20.000 norske kvinner flyktet til Sverige under krigen, og de stilte opp med bred front. Det var både hemmelige kurerer og sykepleiere som stilte opp da de hvite bussene ankom våren 1945 med befridde fanger fra konsentrasjonsleirene.

Göran var tro til hjembygden. Han vendte tilbake til Dalarne med Görel nesten hver sommer. Der forente han friluftsliv med lokalhistorie og militærhistorie. Han skrev tre bøker for Ore Hembygdsförening. Typisk for hans fokus på menn langt nede på stigen var boken om korporal Jonas Gifting, som var berømt for å ha sagt: “Orsa kompani lovar ingenting bestämt.” Regementets medelklass, en etnologisk studie av underoffiserer mellom 1850 og 1983 speiler von Knorrings egen slektshistorie.

I barndomsbygden ved Furudal fantes det to forlegninger under andre verdenskrig, der norske “politistyrker” klargjorde seg for innsats i hjemlandet. Göran engasjerte seg i styret i Svensk-norsk kulturcenter. Deres veterandager lokker hvert år mange deltagere fra begge land.