Johnny R. Smaavik

Av Jon-Aksel Torgersen og Tor A. Widing

Nekrolog

Nå nettopp

Vår kjære kollega Johnny R. Smaavik er gått bort etter noe tids sykdom. Han ble 68 år gammel. Inntil han ble pensjonist april i år, var han partner, medeier og skipsmegler i Fearnley Offshore Supply AS.

Johnny har hatt en lang fartstid som skipsmegler både i inn- og utland da han begynte i Fearnley Offshore Supply i 1994. Han hadde vært flere år hos R.S Platou og Hjalmar Bjørge AS. Johnny var med på flere av de største forretningene som Fearnley Offshore Supply var involvert i. Johnny var en elsket medarbeider med en lun humor. Selv når markedet var tungt, satt smilet løst. Hans kommentarer gledet oss alle, han var en festlig kollega.

Johnny hadde ordet i sin makt og glimt i øyet. Han var ærlig, redelig og ryddig i sin fremferd og hadde ikke minst en meget god forståelse av megleryrket. Han var faglig meget solid og en førsteklasses støttespiller både for kunder og kolleger. Han nøt stor respekt fra alle han var i kontakt med i sitt daglige virke.

Da Johnny planla sin tilværelse som pensjonist for noen år siden, gledet han seg veldig til å tilbringe mer fritid på sitt kjære landsted i Portør og på sin hytte på Gålå. Slik ble det dessverre ikke. For litt over to år siden gikk hans kjære ektefelle Gro bort, og livet ble ikke det samme etter det.

Våre varmeste tanker går i dag til hans tre barn, Cathrine, Karl Christian og Cecilie, og barnebarna som han var så umåtelig glad i og stolt av.

Vi vil verne om hans minne.