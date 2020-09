Nekrolog: Morten Rolfsen Wedén

Av Arnstein Arneberg

Min nærmeste venn gjennom 66 år gikk ut av tiden, 73 år gammel. 31. august tok kreften knekken på ham. At han nå er borte, oppleves som en uendelig tomhet. Mannen med så mye liv og lyst og godhet overfor venner og familie har reist.

Morten var en stor skøyer, full av påfunn. Han gikk helhjertet inn for hva enn han hadde satt seg fore. Allerede på folkeskolen ga han ut et stensilert blad, Flying, hvor han selv skrev alt og illustrerte med egne tegninger. Etter hvert var det få som visste så mye som ham om jagerfly og andre verdenskrig. Som historisk konsulent for dokumentarfilmen Vinger under vann presterte han i 2005 å bringe sammen og skape forsoning og vennskap mellom en norsk og en tysk pilot som gjerne skulle ha drept hverandre 9. april.

Hans tegnebegavelse skulle føre ham til London og utdannelse som grafisk designer. På Høvikodden opprettet han sitt eget firma, Graffiti Grafisk Design, hvorfra det i årevis strømmet bokomslag og ikke minst plakater, noe særlig Kalvøya-festivalene fikk glede av. Han redigerte og designet avantgarde-magasinet Decibel, og han laget layout til Dine Penger.

Biler hadde en stor plass i Mortens hjerte, alltid gamle klassikere. Det var noe av et syn når han kom kjørende i sin 1930-modell A-Ford med det norske flagg på en fire meters hesjestaur. Med sin rødlakkerte Morgan Plus 4 deltok han tre ganger i Rally Monte Carlo for historiske biler, noe som resulterte i en praktbok om all norsk deltagelse i billøp frem til 1996.

Opp igjennom årene var Morten et midtpunkt i en stor og udefinert vennekrets. Han elsket å invitere til små og store fester, gjerne utendørs 2. juledag i minusgrader. Vi er mange som nå takker ham for all glede han spredte, for kameratskap, trofasthet og lærdom. Nå går våre tanker til samboeren Sara og hans fem sønner.