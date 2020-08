Nekrolog: Else Marie Vengene

Av Torill Ulbrandt og Tine Elisabeth Slang, for Den norske Jordmorforening

10. aug. 2020

Med stor sorg mottok vi budskapet om at Else Marie Vengene døde 18. juli, 90 år gammel. Norske jordmødre bøyer sine hoder i takknemlighet for hva hun sto for og det hun fikk utrettet. Hun var jordmor av den gamle skolen og ble et forbilde for mange gjennom 40 år i tjeneste ved samme institusjon.

Vi har mistet en av våre mest markante og profilerte talskvinner for jordmorssaken, men å bruke store ord var ikke Else Maries tale- og væremåte. Det var en stille kraft i henne, og dette kom både kolleger, de fødende og fedrene til gode. I forbindelse med pensjonering sa hun: «Faget er stadig en kombinasjon av godt håndverk, hendenes føling med tingene og deres evne til å sikre en god og sikker forløsning».

Hun utdannet seg som Røde Kors-sykepleier i 1955, fullførte jordmorutdanningen i 1957 og startet på Rikshospitalet. En jordmor med hennes kvaliteter ble fort lagt merke til i fagmiljøet, og hun ble undervisningsjordmor og senere avdelingsjordmor. Hennes pedagogiske evner var enestående, ikke minst ved de kunnskaper og den tillit hun viste.

Det viktigste for henne var at fødeavdelingen fungerte. Hun prioriterte det som skjedde på avdelingen fremfor kontorarbeidet, og hun satte arbeidet sitt foran det private. Hun innførte god faglig omsorg overfor foreldre med for tidlig fødte, syke barn og døde barn. Hennes pålitelighet og kvalifikasjoner var så gode at selv Kongehuset fikk nyte godt av hennes kunnskaper og fremferd, da hun deltok ved kongelige fødsler.

Hun var oppdatert og engasjert, både nasjonalt og internasjonalt. Hun ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 1998.

Else Marie Vengene vil bli husket som en fantastisk dyktig fagperson og et varmt, omsorgsfullt medmenneske i fagmiljøet og av dem som kom i kontakt med henne.