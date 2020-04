En av de store innen underholdning og musikkliv gikk bort 23. mars. Lasse ble 94 år gammel.

Lasse vokste opp på Ila. Ved krigens slutt så 19-åringen at det var et oppdemmet behov for musikk og dans, så han stiftet «Den norske swingklubb». Under mottoet «Fyll er ikke fest» arrangerte Lasse alkoholfrie danse- og musikktilstelninger med levende swingjazz.

Dette ble en enorm suksess med tusenvis av klubbmedlemmer. Nærmest alle kvelder gjennom 30 år var utsolgt. Swingklubben engasjerte toppmusikere som Rowland Greenberg, Egil Monn-Iversen, Sølvi Wang, Nora Brockstedt, Per Asplin og Bjarne Nerem. Han lot unge musikere få slippe til, som Finn Eriksen og Egil «Bob» Johansen.

Swingklubben etablerte seg rundt om i Norge. Lasse var kreativ og ustoppelig. Da han syntes at husleien for konsertlokalene ble for høy, skaffet han seg et sirkustelt som har turnerte landet rundt med.

Lasse ble en aktiv impressario også utenfor Norge. Han turnerte i Norden med Louis Armstrong, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Monica Zetterlund og Svend Asmussen trio. Hans største scoop var kanskje da han fikk rettighetene til å sette opp George Gershwins opera Porgy and Bess. Lasse ble tilfeldigvis sittende ved siden av Ira Gershwin på flyet fra London til Paris. Før flyet landet, hadde Lasse inngått en enerettsavtale for 63 land.

Lasse var et multitalent: Han spilte trombone, laget store revyer, dirigerte sitt eget storband og var konferansier, arrangør og organisator. Han arrangerte til og med Miss Oslo-konkurranser! Etter hvert brukte han sitt organisatoriske talent på store messer og i hotellbransjen.

Lasse var en sammensatt og meget begavet person: ustoppelig aktiv, kreativ, musikalsk, morsom, en god nabo og venn.

Våre tanker går til barna og Maria, hans kjærlige venn og trofaste støtte de siste 25 år.