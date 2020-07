Nekrologer: Olaf Buverud

Olaf døde 22. mai, 78 år gammel. Han var kantor i Gamle Aker kirke gjennom 40 år.

Han forbindes med prosesjoner med presisjon, rikelig med røkelse og liturgiske klær, men også med historiske gudstjenester fra ulike perioder. Han var raus i samarbeid om lokale kulturmarkeringer til støtte for nærmiljøet (Bergfjerdingen og Akerryggen), eller om kirkeprogram der kunstuttrykk var bærere av bønn og forkynnelse. Han var en tålmodig veileder for den som ville lære av ham, og lettere resignert over dem som ikke ville følge ham i alt.