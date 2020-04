Nekrologer: Kjellaug Lerheim

Kjellaug Lerheim døde 20. mars, 93 år gammel. En av de store foregangskvinnene i nyere norsk sykepleie er gått bort. Som rektor på Norges sykepleierhøgskole preget hun utdanningen av utallige sykepleiere.

Hun markerte seg tidlig med en sterk interesse for undervisning, ledelse og utvikling av sykepleiefaget. Hun er kanskje den enkeltpersonen som har betydd mest for å skape rom for utviklingen av sykepleie som akademisk fag. Selv bidro hun som forfatter og redaktør for flere fagbøker og forskningsartikler.