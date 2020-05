Mørket etter solnedgangen, den lune greske natten. Lyden av gitar, sang, stille samtale, latter og et lite glass sammen, vi vennene her på terrassen til Astrid og Harald, etter et utsøkt måltid tilberedt av de to. Det fantes ikke noe deiligere i verden enn disse kveldene.

27. april døde plutselig Harald fra oss, nettopp fylt 70 år. Og alle planene for vår neste reise til øya vår blir forandret for alltid. Han var en så stor del av vårt alles liv der.