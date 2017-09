Nekrolog: Rolf Dammann

Det er et bemerkelsesverdig liv som dermed er slutt. Rolf vokste opp på Volvat i Oslo, men hadde også tett tilknytning til Drangedal. Han utdannet seg til økonom i Karlstad og senere ved IMD i Sveits. Etter studiene arbeidet han i flere store bedrifter. Det store spranget tok Rolf da han i 1997 bestemte seg for å satse alt på ett kort ved å etablere Netfonds.

Rolf var den første som så behovet for nettbaserte finansielle tjenester, og virksomheten vokste raskt. Riktignok fikk han hjelp med det datatekniske og av far Axel, som hadde bakgrunn fra norsk bankvesen, men Netfonds var først og fremst Rolfs verk.

Norske myndigheter mente Netfonds ikke tilfredsstilte lovens krav om spredt eierstruktur. Rolf syntes departement og tilsyn i unødvendig grad stakk kjepper i hjulene. Rolf var et bål av vilje og la all sin formidable energi inn i strevet med å få bedriften opp å gå.

Antydningens kunst behersket Rolf dårlig. Han var rett frem, uten filter og skjulte aldri hva han mente. Tro mot seg selv opprettholdt han sin nøkterne livsstil selv etter at Netfonds ble lønnsom virksomhet. Heller ikke begrensningens kunst hadde han godt tak på. Han drev rovdrift på seg selv og bodde til tider bokstavelig talt på jobben. Med en madrass under pulten slapp han å spille tiden med å reise hjem. Rolf rakk å skrive en liten bok om oppstarten og driften av Netfonds. Vi håper boken blir utgitt. Ikke bare for å gjøre historien om Netfonds kjent, men også fordi han ønsket å si noe om det å være gründer i Norge. Rolf greide også å være en familiemann og var stolt av de tre barna.

For oss venner var han en raus og lojal kamerat med et muntert sinn og sans for friluftslivets gleder. Han hadde en velutviklet evne til å dukke opp uanmeldt og uventet og sette sitt preg på omgivelsene med sjenerøsitet og hjelpsomhet. Vi savner Rolf. Men vårt savn blir lite sammenlignet med hvordan hans nærmeste opplever det. Våre tanker går til dem.

Henrik Munthe, Nils Dybwad, Wilhelm Matheson, Gert Munthe, Hans Henrik Strøm