Nekrolog: Per Ove Lilleeng

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at Per Ove Lilleeng fra Tolga var gått bort, nær 72 år gammel. Som fylkesleder for frivillige for SOS-barnebyer i Hedmark gjennom mange år har jeg hatt gleden av å jobbe tett sammen med Per Ove. Hans engasjement for dem som hadde det vanskelig, var enormt. Han var spesielt opptatt av barn. Han samlet inn penger på alle mulige måter. På sine mange turer til Vietnam kjøpte han silkeskjerf billig og solgte dem med god fortjeneste i Norge. Han arrangerte utallige lotterier der han fikk premier fra lokalmiljøet. Per Ove var glad i skogen og naturen. Han likte godt å hugge ved, og veden solgte han til inntekt for SOS-barnebyer.

Per Ove ble hjertetransplantert for 28 år siden med en garanti på ti år for det nye hjertet. Med en stor innsats på treningsfronten levde han på overtid, som han selv sa. I senere år måtte han amputere begge ben, men ut i skogen skulle han. Med ATV ut i skogen hugget han furu og laget tyristikker som han solgte - og inntekten gikk til SOS-barnebyer.

Gjennom alle disse årene har Per Ove med sin kreativitet, stå-på-vilje og seighet bidratt med godt innpå 1 million kroner til verdens fattige barn. Med stor beundring for hans arbeid vil jeg på vegne av SOS-barnebyer takke for hans innsats gjennom alle disse årene.