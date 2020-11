Nekrologer: Lene Løken

Nekrolog

3. nov. 2020 10:03 Sist oppdatert 9 minutter siden

Av Frode Jacobsen, Inger Huseby og Stine Feie Haram

Det var med stor sorg vi fikk budskapet om at Lene Løken er død, 73 år gammel. Lene viet 40 år av sitt liv til Arbeiderpartiet og hadde en bred og allsidig politisk erfaring.

Fra 1990 til 93 var hun statssekretær for Gro Harlem Brundtland og Åse Kleveland. Hun vil også bli husket for sitt engasjementet for film. Hun var direktør i Film og Kino i mange år.

Lene møtte flere år i Oslo bystyre. Hun var styremedlem i Vestre Arbeidersamfunn og Frogner Arbeiderparti. Hun var redaktør da historien til Vestre Arbeidersamfunn skulle skrives. Etter avsluttet arbeidsliv ble Lene igjen aktiv i lokalpolitikken. Fra 2015 til 2019 var hun gruppeleder for Arbeiderpartiet i Frogner bydelsutvalg og vararepresentant i bystyret.

Lenes analytiske evner og pragmatiske tilnærming til politikk gjorde at hun samarbeidet godt med andre partier. Hun fant gode løsninger i kompromisser, samtidig som Arbeiderpartiets grunnholdninger, ideologi og partiprogram lå som et stødig kompass.

Lene var en sterk og sentral leder av kvinneutvalget i Oslo Arbeiderparti fra 1984 til 1987. Hun var nestleder i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse fra 1992 til 1998. Det var viktig for Lene å slippe unge kvinner til og støtte dem som engasjerte seg. Hun snakket til partikamerater og politiske motstandere med troverdighet, varme og autoritet. Helt frem til det siste inspirerte og inkluderte Lene unge og nye medlemmer og var et forbilde for mange.

På grunn av sykdom stilte hun ikke til gjenvalg i 2019 og måtte dessverre si fra seg sine verv i lokallaget. Hun fortsatte likevel å gi oss gode råd og inspirasjon. Sammen skal vi bringe hennes kloke refleksjoner og strategiske tankegang videre i vårt arbeid. Vi skulle så gjerne hatt henne med oss videre. Lene vil bli dypt savnet, og våre tanker går til Lenes familie.

Av Per Hanasand og Christian Reusch

Det var med stor sorg Den Norske Turistforening mottok budskapet om at Lene Løken døde 25. oktober, 73 år gammel. I mange år var Lene med på å forme oss til å bli den livskraftige foreningen vi er i dag.

Lene ble født 3. august 1947 i Skien. Fra barnsben av var hun interessert i friluftsliv og valgte ofte turistforeningens stier og hytter på sine turer. I 1989 ble hun valgt inn i rådet for DNT Oslo og Omegn. Hun ble styremedlem noen år senere og var styreleder fra 2000 til 2006. I Lenes tid som tillitsvalgt ble det fart i arbeidet med barn og ungdom og økt satsing på dugnadsarbeidet. Naturvernsaker, som vern av Oslomarka og kampen mot motorisert ferdsel i utmark, var noe Lene var svært engasjert i.

Lene Løken var en sterk, tydelig og engasjert bidragsyter i DNT Oslo og Omegns styre og råd. Hennes politiske erfaring var svært verdifull. Hun kjente det politiske miljøet og bidro til at foreningen nådde frem med sine synspunkter der. Hennes kunnskaper om det kulturelle Norge var i tillegg noe DNT Oslo og Omegn hadde stor nytte av. Dette bidro til å utvide rammene for vår virksomhet.

I 2003 ble Lene valgt inn i DNTs landsstyre, der hun satt i to perioder. Etter dette var Lene fast ordstyrer på landsmøtene i mange år.

Lene var inspirerende å være sammen med i styret. Som styreleder var hun ikke redd for å si hva hun mente, samtidig som hun var lydhør for hva andre hadde å si. Hun var en god og omsorgsfull turkamerat, og vandringene nådde ofte nye høyder når vi diskuterte viktige saker underveis.

Vi vil savne Lenes klare tanke og kloke råd. Hun har satt spor etter seg i fjellet og i marka.