Nekrolog: Nina Sorkmo Borgnes

Av Elisabeth Steen

Nina Sorkmo Borgnes, født 21. oktober 1968, døde 10. oktober etter å ha vært alvorlig syk i en kort periode. Dødsbudskapet kom brått og uventet.

Nina var et vakkert menneske. Hennes personlighet var vakker, hennes smil, blikk, vesen og utstråling likeså, og hun var åpen og imøtekommende.

Gjennom barne- og ungdomstiden i Asker hadde Nina mange gode venner. Nina var grei med alle, snill og inkluderende. Nina var et trekkplaster på mennesker. Mange av gutta, om ikke alle, var forelsket i Nina da vi var tenåringer. De knivet om å kjøre henne hjem til Strandveien etter en hockeykamp i Askerhallen, eller kinobesøk, og på festene var hun et naturlig midtpunkt.

Vi er mange fra Ninas gamle fotballag, Askers juniorlag og etterhvert rekruttlag, som minnes Nina. Vi jentene hadde et fellesskap som var absolutt unikt. Vi var ett lag, én gjeng, alle var venner. I garderoben hadde vi det så gøy! Vi lo og tøyset og fortalte historier, delte opplevelser og tanker, vi snakket og snakket, og Nina var alltid der, hun skulket aldri treninger eller kamper. Hun virkelig elsket lagfølelsen og gleden ved å være sammen. Nina kunne virke snill og mild utenfor fotballbanen, men i kamp var hun sterk og rå. Hun var en meget god fotballspiller og et forbilde.

Nina var stolt av familien. Hun var glad i familien og livet slik det var. Til sine venner delte Nina raust av erfaringer, hun hadde også den viktige evnen til å se mennesker omkring seg, lytte og spørre, bry seg og være interessert i andre.

Det er så utrolig trist at hun ikke fikk mer tid her, og spesielt med sin egen nære familie. De aller varmeste tanker går til Bjørn, Vilde, Nanna og Kaja og familiene. Vi er mange som deler sorgen, vi er mange som tenker på Nina, som tenner lys for henne, som minnes henne med godhet, bare godhet, og kjærlighet.