Ingegjerd Sandnes Skjeie

Nekrolog

Så har teppet gått ned en siste gang for Ingegjerd Sandnes Skjeie. Vi ser henne for oss der hun sitter bak det lille bordet ytterst på scenekanten, bak et av teppebeina, med headset, og melder over callingen at «nå er det takk for i kveld. Heng kostymene pent opp.»

Ingegjerd Sandnes Skjeie døde 6. desember, 90 år gammel. Hun var stifteren av Kristiansand Barneteater i 1964. I begynnelsen som Fru Skjeie, men etter hvert som tiden utviklet seg, var hun bare Ingegjerd. Hun var ildsjelen.

Hun kom fra stavangerkanten, giftet seg med en tannlege, bosatte seg i Kristiansand, og startet barneteater. I begynnelsen på lærerskolen, så i salen til byens største hotell. Derretter regisserte hun barn og foreldre inn på fast plass i det nybygde Kristiansand teater.

Vi var veldig heldige som fikk være på en ordentlig scene i et sånt fint teater, sa Ingegjerd til oss barna. Og fikk samtidig frem at det skulle bare mangle. Det var en selvfølge at barna, både som skuespillere og som tilskuere, skulle være en del av gleden og kulturen med teater.

Det var ingen tvil om at hun hadde autoritet og respekt, både fra oss barn og våre foreldre. Vi stilte på øvelse når vi skulle, og holdt på til vi var klare. De voksne kom med kostymer og kulisser, scenearbeidere og sminkører. Barneteateret ble en storfamilie av barn og voksne, med Ingegjerd som mater familias i 35 år. Og da hun trakk seg tilbake, var Kristiansand Barne- og Ungdomsteater for lengst en veletablert institusjon i Kristiansand.

Vi er mange hundre barn som var barneteaterbarn. I ulike akter og ulike stykker. Hun er tildelt kulturpriser og kongens fortjenstmedalje. Nå gir vi en samlet og takknemlig applaus for Ingegjerd Sandnes Skjeie og alt hun skapte.