Nekrolog: Lars O.B. Markhus

Så kom budet om at Lars den 26. juni tapte kampen mot sykdommene etter lang kamp. Han var en typisk «stridsmann» som ikke ville gi opp. Savnet vil bli meget stort da vi er mange som har mistet en god venn og kollega.

Lars Markhus ble født på Avaldsnes på Karmøy i 1936. Han var en meget aktiv ungdom, og reiste tidlig fra hjemmet. Han ble etter hvert sikker på at Forsvaret var noe for ham. Det var derfor en målbevisst, flott kar som møtte på Forsvarets gymnas i Halden i 1958, og opptaksprøvene både dit og til Krigsskolen besto han med glans. Rett nok må det sies at han hverken var eller ble noe teknisk geni, men det tok han rikelig igjen på språk og teoretiske fag, og med sin klare og kraftige stemme.