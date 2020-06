Nekrolog: Biørn Biørnstad

Vår gode venn Biørn Biørnstad, født 29. september 1934, døde 8. juni etter et lengre tids sykeleie.

Vi sitter igjen med et dypt savn. Verdensborgeren, Europa-tilhengeren og forsvarsvennen spilte på et vidt register. Han var oppvokst i Salzburg, Østerrike og Sarpsborg. Hans far var norsk, og hans mor var østerriksk. Han tok sin sivilingeniøreksamen ved ETH i Zürich i 1959 og MBA fra INSEAD i Fontainebleau i 1961. Biørn opprettholdt nær kontakt med sine samtidige fra studentkullet og hjalp mange som ønsket seg inn på INSEAD.