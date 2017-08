Nekrolog: Svein Frodesen

Svein Frodesen ble født 11. februar 1940, og døde 17. august. Svein var fra Sandsvær ved Kongsberg. I 2001 ble vi kjent da vi ble naboer. «Du må vanne blomstene når jeg er på landet». Det var Svein som viste meg tilliten. Han hadde nylig blitt pensjonist etter 20 år i Norsk Hydro, og ni år i Oljedirektoratet i Stavanger. Svein var utdannet geolog fra UiO.

Vi ble nære venner, hadde daglig kontakt. Jeg måtte ha Ringnes pils i kjøleskapet, og han hadde hvitvin til meg. De siste år hadde vi felles middag jul og nyttår. Det er blitt mange sommerkvelder på balkongen hos Svein, han hadde en nydelig utsikt til solnedgangen, og balkongkassene hans var beplantet alle årstider, selv om vinteren.

Som en nabo sa det: «Svein, du er en pryyyd for sameiet!». Svein lo godt da han fortalte det, og sa det må ha vært balkongen hun mente. Svein hadde både selvironi og humor. Mye av det vi har ledd av opp gjennom årene egner seg ikke på trykk. Vi hadde felles humor, den bisarre ofte ufrivillige vi opplevde i dagliglivet. Ikke minst dårlig språk i aviser, radio og TV var et yndet samtaleemne.

Da Svein fikk kreft for to år siden, ble det viktig å være til stede for han. Svein gikk sin daglige tur i et par timer etter frokost, helt til han ikke orket det lenger i slutten av juni. Hans store hobby var å samle porselen designet av Nora Gulbrandsen. Han gikk på bruktmarkeder og på auksjoner. Han løste sin sudoku, den vanskeligste, og kl. 19 var det tid for å «sove» Dagsrevyen. Hver høst gikk turen i marka eller til hytta for å plukke sopp. Svein var allsidig med et bredt interessefelt.

I en av våre siste samtaler sa Svein at han var takknemlig for livet slik det hadde vært. Noe av det siste han gjorde var å gi noen klare instrukser om både bisettelsen og dødsannonsen. Han var sin egen herre, men verdens mest trofaste venn. Jeg er takknemlig for vennskapet og tilliten han viste meg. Svein vil bli dypt savnet av mange.

Rolf H. Antonsen