Bjarne Alfred Roksvåg

Nekrolog

13 minutter siden

Bjarne Alfred Roksvåg døde den 11. november på Hovseter sykehjem i Oslo etter mange år med Alzheimers sykdom. De tre siste årene hadde han også kreft.

Bjarne ble født den 25. april 1938 i Kristiansund. Han utdannet seg til lærer og senere til spesialpedagog for barn og unge med tilpasningsvansker. Tidlig i sitt utdannelsesløp skjønte Bjarne at elever med spesielle behov sto hans hjerte nærmest. I syv år var han rektor ved Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem.

Deretter ble han rektor ved Sentralhjem for psykisk utviklingshemmede på Orkerød i Moss. Der bygget han opp en skole tilpasset beboernes nivå, et epokegjørende nybrottsarbeid på den tiden. Fra 1987 og frem til han gikk av med pensjon i 2000, var han rektor ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo.

Bjarne la mye omsorg og et sterkt engasjement til grunn for sitt virke. Han var en pioner med visjoner, entusiasme og ikke minst gjennomføringskraft. Bjarne var også politisk engasjert, og var med i Moss bystyre og formannskap i en årrekke. Gjennom hele sitt liv viet han mye fritid til arbeid i kristne organisasjoner. Han var trygt forankret i sin kristne tro, og var velsignet med et lyst og humørfylt sinn.

Med sin kjappe replikk og fargerike humor skapte han fest og begeistring der han vanket. Overalt der han kom, gledet han oss med sang til eget gitarakkompagnement, som den glade trubadur han var. Jeg er veldig takknemlig for de mange hyggelige stundene med sang og musikk som han ga meg og våre venner i alle år.

Mine tanker går til hans barn og barnebarn fra første ekteskap, og til min venninne Unni som har mistet sin kjære ektemann.