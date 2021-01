Elisabeth Jevanord

Nekrolog

Elisabeth Jevanord ble født 05.03.1951 og døde 20.10.2020.

Som nyutdannet telegrafist begynte Elisabeth i Televerket, og i 1973 som Radioekspeditør i sambandsavdelingen på Meteorologisk institutt i Oslo. Vi ble kjent med en sindig dame, med sine meningers mot og glimt i øyet.

Gjennom “Beth” fikk vi delta i et fabelaktig håndball-tiår på 70 tallet, merittlisten var lang: To kongepokaler med HamKam. Tre med Vestar. Turen innom landslaget. Instituttet strakte seg langt for at målvakten vår kunne bidra til heder og ære i inn- og utland.

Etter hvert tok hverdagen over, og den imponerende motorikken begrenset seg til å håndtere mer prosaiske gjøremål, «ticker tapes» og remselesere.

Med årene dreide teknologien fra analoge til digitale systemer og krevde omstilling. Vi kjøpte oss egne PC-er for å holde tritt og lære mer. En spennende tid. Men sinnsroen beholdt Elisabeth alltid, med et våkent øye for kollegers ve og vel, omsorgsfull og deltagende.

Det blir så mange minner i løpet av 38 år. Gode minner, gærne minner.

Historien om Roveren som sto parkert i Stavern da en båt veltet over den fikk et eget oppslag i VG. Flere av oss husker med glede hytteturen hun sjenerøst spanderte på damene fra jobben. Svippturene hjem etter sene vakter. De gode replikkene.

Etter at helsen sviktet og Elisabeth pensjonerte seg i 2011 holdt vi fortsatt kontakt. Hun ringte og hørte hvordan vi hadde det hvis vi ikke hadde pratet på en stund. Til sist gikk det underlig lenge uten en lyd. Og så kom den triste beskjeden: Elisabeth hadde sovnet stille inn på Presterudsenteret i Hamar.

Hvil i fred, kjære Elisabeth.