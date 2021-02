Gleden kom best til syne da han snakket om kona og barna

Lars Hoven (født 1959) gikk bort 22. januar. Foto: Privat

Nekrolog

Av Asbjørn Breistein

Vår kjære venn og kollega Lars Hoven (født 1959) gikk bort 22. januar, så altfor tidlig. For oss kolleger i Simonsen Vogt Wiig har han etterlatt seg dype spor og et stort savn. Etter to års kamp måtte han dessverre gi tapt for kreften.