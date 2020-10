Nekrolog: Johan Fredrik Kroepelien

Av Reidar Storaas

Nekrolog

14 minutter siden

Johan Fredrik Kroepelien passerte målstreken for sitt livsløp 19. september, 83 år gammal. Ein unik skikkelse har avslutta si gjerning. Kroepelien er eit lysande eksempel på ueigennyttig samfunnsinnsats.

Godt skodd som jurist og økonom blei han i ung alder banksjef i Kredittkassen, men sa opp etter usemje med leiinga om fusjon og strategi. Etter dette tok han inga ny stilling, bortsett frå å passa familieeigedomen i Strandgaten 18 i Bergen. Men kvar dag tok han bussen frå Skjold til sitt kontor i byen, til heildagsjobb i eit yrke utan namn og nemning. Økonomisk uavhengig kunne han bruka sine krefter på saker til felles nytte og glede. JFK engasjerte seg gjennom talrike formannsverv og styreposisjonar, i tillegg til å yta gratis fagkyndig konsulentarbeid. Han kunne kunsten å formalisera flagrande idear og sette opp kalkylar som heldt.

Ein periode var han president i Redningsselskapet. Tusenårsjubileet for innføring av kristendomen i vårt land var eit mektig arrangement. Det var gjennomført med Kroepelien som toppleiar, like eins det store Grieg-jubileet i 1993. Han la ned arbeid i næringsliv, orgelrestaurering, sjømannsmisjon, sjukehusdrift, kyrkjelydsarbeid, kyrkjemusikkfestivalar og kunstinstitusjonar.

JFK sat inne med uvanleg juridisk og økonomisk kapasitet. Med det og eit stort kontaktnett bidrog han til lokale og betre arbeidsvilkår for kunstnerisk nyskaping. Ein sliten sardinfabrikk vart forvandla til mangfaldig og velfungerande kunsthus. Kroepelien var både konservativ og radikal. Sansen for tradisjonelle verdiar kom ikkje i vegen for innovasjon og nyskaping, som å etablera eit fast ensemble for samtidsmusikk.

JFK var alltid oppteken av samarbeid og felles nytte. Mykje greidde han å utretta. Det skal merkast at ei uvanleg kraft no er borte.