Nekrolog: Rolf Christian Fongaard

Av Karl Morten Wefring

Nekrolog

Nå nettopp

Min nære venn Rolf døde 12. august, 93 1/2 år gammel.

«Urmakern» kalte vi golfere ham. Han drev sin klokkeforretning på Stortorvet i Oslo i en menneskealder til de passerte 70 år. Så grep interessen for golfsporten ham for alvor, og han meldte seg inn i Grorud golfklubb. «Jeg skulle ha begynt for mange år siden», sa han ofte, «med denne hobbyen som gir meg så mye glede, med friluft, mosjon og vakker natur». Stillheten og roen blant gode venner var en bonus.

Jeg ble kjent med ham på Nes golfklubb på Vormsund under en lagkamp der. Kjemien stemte, og et vennskap som varte livet ut, ble startet. Trioen med avdøde Kjell Vold, Rolf Christian og undertegnede vi fant hverandre umiddelbart, og vi ble klimaflyktninger vintertids. Årlig reiste vi innenriks og til Spania og Portugal. Det gjorde vi i flere tiår så lenge helsen holdt. Rolf, med sitt gode humør og alle vitsene, sveiset oss tre sammen. Han var en gentleman både utenfor og på golfbanen, en gledesspreder for alle som møtte ham.

Nå har han forlatt oss etter et langt og innholdsrikt liv. Savnet er han forlengst, men «golfers never die, they only loose their golf-balls»! Vi gledet oss sammen helt til slutten nærmet seg. Jeg takker for alt han ga av seg selv. Og jeg glemmer aldri den latteren, stoltheten og gleden han viste på det syvende hullet på Ski golfklubb. Det er et par 4-hull på rundt 260 meter. Han sendte ballen rett i koppen med to slag. Han klarte altså en eagle i en alder av 86 – imponerende! Avslutningen på dagen feiret vi med boccia og gratulasjonsskåler. Det ble et minne for livet for oss som gikk i såkalt ball med ham.

Jeg lyser fred over alt Kjell, Rolf Christian og jeg hadde sammen av gode minner. Det har gitt høy livskvalitet og inspirasjon i dagliglivet vårt.