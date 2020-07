Sven Lie, offiser og gentleman, døde 11. juni, 92 år gammel. En æra er over. Sven betød svært mye for sine omgivelser som offiser, næringslivsmann og pådriver i foreningene han brant for. Han skapte både entusiasme og pliktfølelse. Hans pågangsmot var bemerkelsesverdig.

Svens idealisme viste seg allerede i midten av tenårene. I 1943 sa han til sin lærer at han hadde viktigere ting å ta seg av. Skolen kunne vente.