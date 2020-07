Per-Arne Mehren sovnet stille inn på Haukeland sykehus 23. juni etter lang tids sykdom.

Han ble født i Oslo 29. mai 1946. Etter å ha studert historie og religion og tatt magistergrad i kirkehistorie kom han som lærer til gode, gamle Fagerborg gymnas under rektor Cowards vinger. Vi krevde mye av ham og han av oss, i en behagelig og moderne atmosfære. For meg ga det vennskap for livet, og jeg takker for all inspirasjonen han ga.