Nekrolog: Tom Amundsen

Han var gjennom et langt yrkesliv nevrolog og overlege på Ullevål sykehus. I tillegg til et krevende legeyrke var Tom i mange år en toppidrettsmann og en av norsk roings fremste utøvere. Hos familie, venner og idrettskamerater etterlater Tom seg et stort tomrom, og han vil bli dypt savnet. Han ble bisatt i Ris kirke en vakker høstdag 15. september, og mange hadde møtt frem for å ta avskjed.

Tom startet rokarrièren i Norske Studenters Roklub i 1964 og vant i løpet av kort tid mange seire på regattabanen. En rekke seire i NM og åtte ganger nordisk mester, der Tom rodde like bra i toer, firer og åtter. En milepæl var i juli 1967, da den norske landslagsåtteren med Tom om bord vant nordisk mesterskap i Mölndal. "Beste norske åtter siden krigen", skrev VG. Samme år som Tom ble cand. med.!

Høydepunktet i Toms rokarrière var sølvmedaljen i EM i firer uten styrmann i 1971, som han erobret sammen med Kjell S. Johansen, Svein Nielsen og Ole Nafstad. Den gang var EM "åpent" for alle verdens ronasjoner. Tom representerte Norge på en flott måte i OL i 1972 og 1976, samt i fem VM (EM). Tom avsluttet sin rokarrière med flere førsteplasser i veteran-VM.

Vi er stolte over å ha hatt Tom som venn og for å ha opplevd så mange idrettsgleder med ham. Han var en rosportens gentleman på alle måter. Tom var en glad gutt, full av energi, optimisme og en inspirasjonskilde for oss andre.

Med Tom ble roidretten en lystbetont glede, til tross for det blodslitet roing er. Vennskapet med Tom varte livet ut. Han stilte alltid opp for sine venner, som også fikk nyte godt av hans gode legeråd. Vi vil alltid minnes Tom i takknemlighet og med respekt for en ekte menneskevenn. Våre tanker går til Toms nærmeste familie, som har mistet sin bonus pater familias.

Alf Hansen, Frank Hansen, Johan Hellebust, Erik v. Hirsch, Ole Nafstad, Svein Nielsen, Finn Tveter