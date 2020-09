Nekrolog: Liv Stabel

Av Cecilie Øien, Bianca Boege, Lars Aurtande og Kjersti Lillebø, på vegne av Avistegnernes hus og MiA

Liv Stabel døde 8. september etter kort tids sykeleie, 87 år ung. Hun var vår livsglade og gode venn av Avistegnernes hus i Drøbak.

Liv var aktiv og sprek til det siste. Hun tok seg ofte tid til å komme innom galleriet for å slå av en prat. Hun var særlig opptatt av hvordan den kulturelle arven etter mannen, avistegnerlegende Fredrik Stabel, ble formidlet til stadig nye generasjoner. Hun fulgte med stor interesse vår utstillingsaktivitet og deltok på galleriåpninger.

Samarbeidet med oss i Museene i Akershus var preget av gjensidig kjærlighet til Fredrik og hans univers. Det ble krydret med Livs spennende fortellinger fra et kreativt kunstnerliv, om de nære ting og hennes kjærlighet til sin familie.

Hun uttrykte stor glede over livet med egne barn, barnebarn og oldebarn. Gjennom et langt og innholdsrikt liv jobbet hun blant annet som spesialpedagog aktivt for barns utvikling, helse og skolegang.

En unik formidler og varmt medmenneske er gått bort; vi vil savne smilet, latteren, støtten, historiene.

Og ser for oss Liv og Fredrik svevende på en sky over Drøbak mens de ler mot solnedgangen. Far vel.