Nekrolog: Bjørn Erik Lofstad

Av Mina Gerhardsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, på vegne av tillitsvalgte og gode kolleger

Nå nettopp

Vår gode medarbeider og kollega i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bjørn Erik Lofstad, forlot oss så altfor tidlig den 19. september, bare 63 år gammel.

Bjørn var utdannet sosionom. Han begynte som daglig leder på fylkeskontoret hos oss i 2001, med ansvar for Akershus, Buskerud og Vestfold. Bjørn ble satt stor pris på. Enten det var på styremøter i fylkene eller på arrangementer for medlemmer, var det alltid et ønske om at han skulle delta. Og det gjorde han. Demensaksjon, hoppetaukonkurransen Hopp for hjertet, møteplasser for frivillige og aktiviteter i lagene fikk alle støtte fra fylkeskontoret. Dette var en jobb som krevde mye reising og møter med folk. Bjørn trivdes godt med det, men det aller beste var å være med familien hjemme i Holmestrand.

Bjørn utmerket seg med sin ryddighet, sterke pliktfølelse og høy arbeidsmoral. Han hadde sine plager å håndtere gjennom årene vi kjente ham, men klaget aldri og stilte på jobb selv når helsesituasjonen var krevende. Å kaste inn håndkledet var ikke noe han gjorde frivillig.

Bjørn var en god og sosial kollega som det var mye moro med. I en årrekke var han arbeidsplassens selvskrevne quizmaster med særlig sans for sport og geografi. Bjørn vil bli savnet som kollega og samarbeidspartner for de mange frivillige i organisasjonen vår. I Nasjonalforeningen for folkehelsen sitter vi igjen med mange gode minner og takknemlighet over at vi fikk kjenne han.

Våre tanker går nå til Torill, Marthe Sofie, Jørgen og Erik og øvrig familie og venner.