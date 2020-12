Oddvar Andreassen

Nekrolog

45 minutter siden

Det var med sorg vi i Romerikslaget mottok meldingen om Oddvar Andreassens bortgang 1. november. Oddvar sovnet stille inn på Diakonhjemmet Sykehus etter en tids sykdom. Han ble 93 år. Oddvar ble født og vokste opp i Åsmarka i Ringsaker i trygge omgivelser. Han gikk på middelskolen på Lillehammer under krigen.

Oddvar Andreassen hadde bakgrunn som major fra Luftforsvaret. Han ble raskt med i Romerikslagets styre og virksomhet da han ble medlem på 60 tallet. Han var leder i Idrettslaget i flere år, i mange råd og utvalg. Han var ski- og orienteringsoppmann. Romerikslaget hadde mange dyktige utøvere i disse grenene og Oddvar deltok aktivt i mange år. Dette krevde mye penger, og i 1973 tok Oddvar initiativet til å starte loppemarked.

De årlige loppemarkedene ble holdt på Berg skole, ofte både på våren og høsten, frem til 1999. Oddvar var den suverene organisator og «loppegeneral».

Loppemarkedene skaffet laget sårt tiltrengte midler. De samlet store deler av medlemsflokken til felles innsats for laget, og det ble knyttet vennskapsbånd. Oddvar deltok på lagets fester og utflukter i alle år. Siste gang i 2018 på lagets julelunsj på Hotel Bristol. Oddvar Andreassen hadde lagets høyeste orden, Storkorset av Rødkollordenen, og han var æresmedlem i laget.

Etter mange års tjeneste i Forsvaret avsluttet Oddvar sin yrkesaktive karriere i NVE. Oddvar Andreassen mottok også Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Romerikslaget har mye å takke Oddvar Andreassen for. Vi husker ham som en meget ryddig og rettskaffen mann. Våre tanker går nå til sønnene Rune og Tom med familier som har mistet en kjær far, svigerfar og farfar. Vi lyser fred over Oddvar Andreassens gode minne.