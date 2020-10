Nekrolog: Ivar Axel Oftedahl

Av Anne Torill Koland, på vegne av tidligere kolleger i Kristiansand tingrett

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at Ivar Axel Oftedahl var gått bort 30. august, 77 år gammel.

Ivar var byrettsjustitiarius/sorenskriver i Kristiansand tingrett fra 2000 til 2006. Han valgte da å tre tilbake som sorenskriver, men fortsatte som tingrettsdommer til han gikk av med pensjon 67 år gammel. Deretter var han ekstraordinær lagdommer i Agder lagmannsrett i noen år.

Ivar hadde solid juridisk bakgrunn da han kom til oss. Blant annet hadde han vært lagdommer, politimester i Molde og i Trondheim, hjelpestatsadvokat og utreder i Justisdepartementet. Før juridikum hadde han vært laste- og lossearbeider, sandblåser og tømmerfløter på Glomma.

Som leder for tingretten gjorde han mange viktige endringer. Han var tydelig når det krevdes, men viste også ydmykhet når det var riktig. Som dommer var han faglig sterk. Han kunne også vise medmenneskelighet med den nedkjørte tiltalte. Som taler var han fremragende, og han kunne improvisere frem den ene perlen etter den andre.

Ivar var en ekstraordinær og fargerik personlighet. Han hadde et aktivt og innholdsrikt liv, der også kulturaktiviteter sto sentralt. Ivar sa at han hadde som mål å LEVE, ikke bare overleve. Det klarte han med glans. Han ville også bety noe for noen. Det gjorde han til fulle, blant annet for oss i tingretten. Han var herlig og frisk verbalt med mange fenomenale replikker. Samtidig var han snill og beskrev seg som beskjeden og endatil litt sjenert privat.

Det var et positivt menneskesyn som preget Ivar. Han mente at det er godhet i alle, og mye godhet der man minst venter det. Han ble høyt verdsatt både som leder, kollega og menneske. Han vil bli savnet av alle han arbeidet sammen med i Kristiansand tingrett.

Våre tanker går til Ivars nærmeste familie.