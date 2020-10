Nekrologer: Ivar Axel Oftedahl

Nekrolog

25 minutter siden

Av Anne Torill Koland, på vegne av tidligere kolleger i Kristiansand tingrett

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at Ivar Axel Oftedahl var gått bort 30. august, 77 år gammel.

Ivar var byrettsjustitiarius/sorenskriver i Kristiansand tingrett fra 2000 til 2006. Han valgte da å tre tilbake som sorenskriver, men fortsatte som tingrettsdommer til han gikk av med pensjon 67 år gammel. Deretter var han ekstraordinær lagdommer i Agder lagmannsrett i noen år.

Ivar hadde solid juridisk bakgrunn da han kom til oss. Blant annet hadde han vært lagdommer, politimester i Molde og i Trondheim, hjelpestatsadvokat og utreder i Justisdepartementet. Før juridikum hadde han vært laste- og lossearbeider, sandblåser og tømmerfløter på Glomma.

Som leder for tingretten gjorde han mange viktige endringer. Han var tydelig når det krevdes, men viste også ydmykhet når det var riktig. Som dommer var han faglig sterk. Han kunne også vise medmenneskelighet med den nedkjørte tiltalte. Som taler var han fremragende, og han kunne improvisere frem den ene perlen etter den andre.

Ivar var en ekstraordinær og fargerik personlighet. Han hadde et aktivt og innholdsrikt liv, der også kulturaktiviteter sto sentralt. Ivar sa at han hadde som mål å LEVE, ikke bare overleve. Det klarte han med glans. Han ville også bety noe for noen. Det gjorde han til fulle, blant annet for oss i tingretten. Han var herlig og frisk verbalt med mange fenomenale replikker. Samtidig var han snill og beskrev seg som beskjeden og endatil litt sjenert privat.

Det var et positivt menneskesyn som preget Ivar. Han mente at det er godhet i alle, og mye godhet der man minst venter det. Han ble høyt verdsatt både som leder, kollega og menneske. Han vil bli savnet av alle han arbeidet sammen med i Kristiansand tingrett.

Våre tanker går til Ivars nærmeste familie.

Av Torstein Lalim

Ivar Axel Oftedahl ble født i Oslo 27. februar 1943. Hans far var direktør for forskjellige kraftverk, og familien flyttet mye rundt som følge det. Det faste punktet var sommerhuset på Justøya i Lillesand, der mor og de fire barna tilbrakte hele sommerferien.

Etter gymnaset dro Ivar Oftedahl til sjøs et par år, før han begynte å studere ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i ung alder utnevnt til politimester i Molde og var der i 11 år frem til 1989. Som politimester i Romsdal ble han landskjent for å gripe inn mot uvettig basehopping i Trollveggen.

Oftedahl var senere politimester i Trondheim, lagdommer i Frostating lagmannsrett og til sist sorenskriver i Kristiansand tingrett. Han var kjent for å være faglig dyktig og rettferdig, med god evne til å sette seg inn i andre menneskers livssituasjon, ikke minst de som har erfart et vanskelig og krevende liv.

Han var en god venn for sine venner, en raus og gjestfri vert for sine gjester. Han hadde en god replikk, et godt humør og hadde en egen evne til å holde morsomme og poengterte taler.

Han flyttet til Lillesand i 2000 og kom dermed tilbake til barndommens rike. Han skaffet seg egen båt og var svært glad i å være på sjøen. Han var aktiv i Sjømannskoret, et mannskor med stolte og lange tradisjoner. Oftedahl var praktisk og nevenyttig. Han brukte mye tid på hus og hage, til glede for seg selv og for mange andre.

Høsten 2019 fikk han være med på en seilas langs kysten av Portugal, tre uker i båten med sol fra skyfri himmel hver eneste dag. Da var han i sitt ess.

Han fikk dessverre påvist lungekreft i vår og døde 30. august. Han var gift to ganger og etterlater seg fire voksne barn.

Jeg minnes ham med stor respekt og i takknemlighet.