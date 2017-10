Nekrolog: Helene Eirinsdatter Stub

Det var da jeg møtte henne. Hun var høy og flott og kledd i sterke farger. Hun gjorde inntrykk med en gang.

Helene var arkitekt og hadde arbeidet i England og Tyskland i mange år. Etter at hun flyttet tilbake til Norge, begynte hun på en doktorgrad, men valgte etter hvert å vie seg til kunsten. Hennes kreativitet fikk utvikle seg videre der. Det førte til utstillinger, utsmykningsoppdrag og en rekke ulike prosjekter.

Da jeg traff henne, hadde hun ikke god råd. Men likevel var det hun som siste dag av behandlingen kom med en bok hun hadde kjøpt til meg. Det var rørende og omtenksomt. Senere skulle jeg se det samme så mange ganger: Helene ga glede. Hun lette etter det fine og formidlet med kloke ord hva hun hadde funnet.

Helene ønsket å være en stemme for mennesker med uhelbredelig kreft. Hun ble intervjuet på God Morgen Norge, i Kreftforeningens blad og spilte inn film for Fransiskushjelpen. I filmen sa hun: Jeg ønsker å leve mine siste år med dobbelt glede. Da blir det like mye glede i livet mitt som om jeg hadde fått et langt liv.

Alpint var en stor lidenskap. Hun deltok i NM for veteraner med kroppen full av cellegift og med jevnlig påfyll av morfin. Og hun skrev til venner i 2015: Min plan er uforandret – å samle mest mulig glede og jakte på den perfekte svingen på ski.

Hvert år etter at hun fikk spredning, inviterte hun til «Champagnetakkefest». Festen i 2016 hadde overskriften «Tiden går, men jeg består». Helenes leilighet ble fylt til trengsel, og Helene strålte i en av sine flotte kjoler. Men 5. oktober i år tok livet slutt. Helene ble 55 år gammel.

Det er usigelig trist at Helene er gått bort. Hun var en sjelden blomst og en livskunstner. Tankene går til hennes far og bror og ikke minst hennes to nevøer, Oliver og William, som Helene elsket mest av alle.

Ragnhild Noer