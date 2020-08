Nekrologer: Erik Botvid Anker

Nekrolog

Nå nettopp

Av Harald Lie og Ole Swang

Vår gode venn Erik Botvid Anker døde 1. august 2020, 81 år gammel.

Erik vokste opp på Røa i et hjem sterkt preget av sang og musikk. Han spilte selv fiolin, og han sang med kraftig og vakker stemme muntre stev til glede for mange.

Etter artium tok Erik utdannelse og praksis i shipping i Paris og London. Han arbeidet deretter i ulike meglerfirmaer før han stiftet eget selskap, Anker Chartering. Han gjorde det meget godt i sin forretning. Som estetiker og med et skarpt blikk for antikviteter fikk han etter hvert en betydelig samling av førsteklasses bondeantikviteter.

Erik var lidenskapelig opptatt av musikk. På 60-tallet var vi på konserter i Aulaen. Vi dannet en musikklubb med etter hvert åtte medlemmer med møter hos hverandre. Dette utviklet seg til huskonserter hjemme hos Erik med de beste solister, først og fremst Grieg Trio som han hadde glede av å støtte i mange år. På disse huskonsertene kunne det være opp til 45 gjester i hans hjem.

Erik hadde stor glede av å invitere sine venner på reiser til utlandet, og vennesæl og gjestfri som han var, inviterte han også til sine hytter på Nakholmen, Roa og i Hallingdal.

Erik elsket livet. Etter to gode koner og tre barn fikk han en venn, Thomas, i London. Med utgangspunkt i en hyggelig leilighet i London, holdt Erik og Thomas sammen i 20 år.

Erik hadde et rikt liv. Han nektet seg lite og oppnådde mye.

Våre tanker går nå til barna Kristofer, Matilde og Eva og til Thomas!

Av Karin Stang

Jeg traff Erik første gang en kald februardag i 1991 på Nesbyen-fjellet. Hytta hans var iskald, og han spurte om å få parkere ved min hytte. Etter en lang prat ble vi gode venner. Vårt vennskap varte livet ut.

Erik var en livskunstner som tok med venner på reiser til Italia, Frankrike og ikke minst til sitt andre hjem i Highfield Court utenfor London. Der fulgte fine museumsbesøk eller jakt på antikke skatter på Portobello Road. Deretter feststemte måltider ute og hjemme.

Erik var født i Oslo i 1939 og ble skipsmegler. Av hjerte var han antikvitetssamler, og han var svært musikalsk. Han tok sangtimer og ville bli tenor. Hans musikalske interesse kom etter hvert dyktige fiolinister og pianister til gode. Erik arrangerte årlig huskonserter i sitt hjem på Frogner. Han holdt mat og nydelig hvitvin. Entrébilletten var 500 kroner som gikk uavkortet til musikerne. Grieg Trio, Håvard Gimse, Henning Kraggerud og flere musikere opptrådte. 38 publikummere ble invitert, for han hadde totalt 38 sitteplasser i fine antikke stoler og sofaer.

Interessen for antikviteter kom tidlig. Erik samlet på norsk folkekunst, særlig 1700-tallsmøbler og ølboller. Allerede i tenårene gikk Erik på dødsboauksjoner, og han ble en habil samler som kunne historien bak hver gjenstand. Erik var alltid sosial og inviterte ofte til middagsselskap. Han var flink til å lage mat. Hans høye latter var smittende. God historieforteller var han også. Ved måltidene var det vakker klassisk musikk og god vin.

Tidlig i august sovnet Erik stille inn etter et hjerneslag. Mange kommer til å savne hans raushet og evne til å spre glede. Takk for alle gode opplevelser og et fint vennskap.